Блогер Василий Уткин критично высказался об игре и перспективах нападающего московского "Спартака" Александра Кокорина. Форвард перешел в столичный клуб в летнее трансферное окно 2020 года.
При этом в начале осени он был выпущен по условно-досрочному освобождению из колонии, первую часть сезона-2019/20 пропустил, а во второй половине был отправлен в аренду из "Зенита" в "Сочи".
"Вот мне кажется, что за последние четыре года, если брать профессиональную деятельность Кокорина, все-таки максимально органично и более-менее незаменимым он смотрелся только в тюрьме", — заявил Уткин в своем шоу "Футбольный блог".
Ранее сообщалось, что Червиченко оценил работу судьи Иванова в матче "Спартак" — "Динамо".