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ПФК ЦСКА сыграл вничью с футбольным клубом "Сочи" в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе "ВЭБ Арена" в Москве и завершилась со счетом 1:1.

После игры главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал о физическом состоянии команды, передает "Чемпионат.com". По словам тренера, когда футболисты играют на три фронта, это очень плотно. Гончаренко отмечает, что благодаря матчам каждые три дня и большим перелетам, команда попадает в хорошее физическое состояние, а иногда — наоборот.

"Самая большая нагрузка выпадает на Влашича", — добавил он.

После 15 туров РПЛ ЦСКА имеет 32 очка и идет на первом месте в турнирной таблице. Ранее сообщалось, что четыре футболиста ЦСКА сдали сомнительные тесты на коронавирус.