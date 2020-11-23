Лига чемпионов возвращается решающим для «Зенита» матчем.

Трансляция: «Матч ТВ»

Коэффициенты: 1.88 — 3.85 — 4.14 (сделать прогноз на матч с фрибетом 1000 рублей за регистрацию)

Прогнозы Sport24:

— победа «Лацио» за 1.88;

— победа «Лацио» с форой (-1) за 2.61;

— индивидуальный тотал «Лацио» больше 2 гола за 2.62.

На выезде российский чемпион сыграет с «Лацио». В случае поражения «Зенит» может досрочно лишиться шансов на плей-офф ЛЧ.

sport24.ru

К сожалению, предпосылок для позитивного результата (хотя бы ничьей) не так много. В первом матче команды сыграли вничью (1:1). Причем римляне ушли от поражения лишь в концовке встречи. Но сейчас это будет другой «Лацио».

Мануэль Лаццари, Коронавирусная эпидемия прошла. И на игру с «Зенитом» выйдет группа игроков основы, пропускавших первый матч. Луис Альберто Лукас Лейва . А главное — Чиро Иммобиле. Машина по забиванию голов, лучший бомбардир Серии А прошлого сезона, с которым не смог справиться даже Роналду.

Из-за положительных тестов форвард вынужден был пропустить несколько игр, в том числе и матч в Санкт-Петербурге. Но ковид позади, а Иммобиле в отличной форме. В матче с «Кротоне» от поучаствовал в обоих забитых мячах своего клуба. Сначала забил сам, затем ассистировал Корреа. Сделав дело, на 75-й минуте ушел отдыхать и готовиться к «Зениту».

Оборона питерцев сейчас не может сдержать форвардов попроще, вроде Бериши из «Ахмата». Сложно сказать, за счет чего Семак планирует закрыть Иммобиле. А ведь на скамейке у Симоне Индзаги есть еще и Кайседо, сделавший ничью в первой игре.

Шансы «Зенита» в этой встрече видятся минимальными. Некстати и повреждение у Оздоева, который, судя по всему, пропустит матч.

Прогнозы

BetBoom дает на хороший коэффициент на победу фаворита. Прогноз на «Лацио» — «Зенит» будет таким: победа римлян за 1.88. Подсластить горечь от ставки против российского клуба может бонус от букмекера: 1000 рублей за регистрацию. А также шанс зацепить до 100 000 рублей на первый депозит.

При этом есть вероятность, что на минимальном преимуществе в счете «Лацио» не остановится. Здесь уже перспективно выглядит (-1) на итальянцев с куда более солидной котировкой — 2.61.

Ну и прогноз на результативность. Не факт, что оборона «Зенита» справится с атакующей мощью «Лацио». В таком случае минимум два гола от хозяев обеспечены. А это значит, что ставка на индивидуальный тотал римлян больше 2 голов за 2.62 в крайнем случае вернется возвратом.