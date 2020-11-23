Попадание Игоря Дивеева в стартовый состав — главный шок зарубы ЦСКА с «Сочи». Четыре дня назад защитник отыграл 42 минуты со сломанным носом, сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой. А сегодня вышел на весь матч против «Сочи». «Игорь — настоящий боец, — аплодировал Дивееву Виктор Гончаренко . — У нас сегодня не было выбора. Наполучал он, конечно, прилично».

В интервью Sport24 Дивеев объяснил, почему сразу не попросил замену в Белграде, как согласился играть сегодня и почему вышел на поле даже без защитной маски.

— ЦСКА закончил первый круг на первом месте. Это скрасило результат матча?

— Мы все равно остались недовольны ничьей. Должны были выигрывать и уходить в отрыв от «Зенита» . Первый круг мы сыграли, но впереди еще 15 игр. Нужно готовиться к ним. Мы о чемпионстве пока даже не разговариваем. Пусть сначала чемпионат закончится. Потом будем обсуждать, где могли выиграть и лучше сыграть.

— Как решился выйти на поле сегодня?

— Я чувствовал себя отлично. Виктор Михайлович [Гончаренко] спросил, готов ли я сыграть. Ответил, что готов.

— Почему играл без маски, хотя на разминку вышел в ней?

— В ней мне было некомфортно играть. Решил выйти так, как мне будет удобнее. Я в ней ничего не видел. Когда бил головой, то из-за маски удар отдавал в нос, и он начинал болеть. Поэтому перед выходом на поле я ее снял.

— Березуцкий говорил, что выходить на следующий матч больнее, чем доигрывать тот, в котором сломали нос. Это так?

— Да нет, сегодня никаких болевых ощущений не было. Играл как обычно, ни о чем не думая. Да, сначала боялся идти в верховые единоборства, но ничего. Нормально! В конце уже и верхом начал больше играть, потому что надоело. Почему все борются, а я не могу?! Пошел сам в единоборства.

— И ничего не болело?

— Нет, все было нормально.

— Ты от соперников сегодня дважды получил удары в лицо. Почему в первом эпизоде судья не позволил медицинскому штабу выйти на поле?

— Судья спросил: «Ты уходишь с поля или остаешься?» Я ответил: «Зачем мне уходить?» Он уточнил, нужна ли мне медицинская помощь. Я сказал: «Нет, не нужна». Он разрешил остаться. Потом арбитр, видимо, меня не до конца понял и все равно отправил к врачам. А смысл мне к ним было идти, если все нормально? Небольшой удар — было неприятно, но не более.

— И никаких последствий?

— Нет, ничего такого не было. Сегодня чувствовал себя нормально. Чуть-чуть совсем потерпел.

— Что почувствовал при падении в матче с сербами?

— При падении приземлился на шею, но сначала вообще ничего не понял. Сразу только почувствовал, что сломал нос. Прибежал медицинский штаб, я им объяснил: «Похоже, нос сломан». Но сказал, что игру продолжать могу. И все. Уже к минуте 30-й начала кружиться голова. В перерыве сказал об этом врачам. Они ответили: «Давай ты не будешь играть, лучше побережем». Передали Черчесову, и он меня заменил.

— Многие связали пропущенные голы с тем, что из-за травмы у тебя были проблемы с координацией. Это так или травмы не сказывалось на качестве игры?