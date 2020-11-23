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Прогнозы и ставки на матч «Краснодар» — «Севилья»: череда неудач в Лиге чемпионов продолжится 

Сергей Василенок 38 минут назад
24 ноября в третьем матче группового этапа Лиги чемпионов «Краснодар» дома сыграет с «Севильей». Смогут ли краснодарцы набрать очки? Сделать ставку на этот поединок можно в букмекерской компании «Фонбет».

«Краснодар» — «Севилья»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 24 ноября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

24 ноября «Краснодар» в 4-м матче группового этапа Лиги чемпионов сыграет с испанской «Севильей». Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 20:55 мск.
Букмекерская компания «Фонбет» считает испанцев явными фаворитами встречи. Сделать ставку на победу «Севильи» можно за 1.67, это примерно 56% вероятности. Поставить на «Краснодар» можно с коэффициентом 4.90, что соответствует 20% вероятности. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 4.05 (24%).
Эксперты считают, что матч «Краснодар» — «Севилья» будет результативным. Ставки на ТБ 2.5 гола принимаются с коэффициентом 1.62, на ТМ 2.5 можно сделать ставку за 2.30.
Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.65. С коэффициентом 2.10 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.
По мнению аналитиков, самый вероятный счет матча — ничья 1:1. Сделать ставку на этот исход в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 7.50.

«Краснодар» — «Севилья»: какие делать ставки на игру Лиги чемпионов 24 ноября

«Краснодар» в выходные наконец-то прервал серию из 4 поражений подряд. Команда Мурада Мусаева на своем поле переиграла «Тамбов» (1:0) в матче РПЛ.
Конечно, о выходе в плей-офф речь не идет, но за третье место в группе российский клуб побороться может. К сожалению, очень мешает кадровая ситуация, она у краснодарцев если не аховая, то близка к ней.
Сомнительный тест на коронавирус сдал Матвей Сафонов, теперь он на изоляции и пропустит игру Лиги чемпионов. На изоляции побывал и Тони Вильена, его скорее всего, ждать тоже не стоит. Под вопросом появление на поле Вандерсона, Ари и Маркуса Берга. Даже если все они выйдут, физические кондиции оставляют желать лучшего.
Что до «Севильи», то испанцы наоборот в неплохих кондициях. После домашней победы над «Краснодаром» андалусийцы обыграли в рамках Примеры «Сельту» (4:2). В Краснодаре не сыграет Хесус Навас, удаленный в первом матче этих команд.
Как бы мы ни болели за российский клуб, а напрашивается ставка на победу испанцев. Кадровая ситуация у «Севильи» лучше, расслабленности, которая была в первой встрече они вряд ли допустят. Да и победа может обеспечить андалусийцам путевку в плей-офф. Команда Мусаева же захлебывается от эпидемии травм и игры на два фронта. Скорее всего, сил не хватит. Поставить на победу «Севильи» в БК «Фонбет» можно за 1.67.
От этого матча стоит ждать голов. И дело даже не в том, что команды забили 5 мячей в Испании. 7 из последних 8 матчей «Краснодара» в Лиге чемпионов были верховыми. Так зачем что-то выдумывать? Логично поставить на ТБ 2.5 гола. БК «Фонбет» предлагает на этот исход коэффициент 1.62.
Ну и стоит рассмотреть вариант с голом в последние 15 минут матча. Как пример — матч «Краснодара» с «Челси». Пока у подопечных Мусаева хватает сил, они способны и в обороне играть строго, и в контратаки выбегают уверенно. Но в последние 15 минут матча силы южан покидают и соперники этим пользуются. Поэтому стоит поставить на гол в матче, начиная с 76-й минуты. БК «Фонбет» дает коэффициент 1.85 на этот исход. Поставите 1000 рублей — получите 1850 в случае успеха.
Регистрируйтесь в «Фонбет» и делайте ставки на матч «Краснодар» — «Севилья» и другие игры Лиги чемпионов!
Футбол , Видео , Мурад Мусаев , Матвей Сафонов , Маркус Берг , Фонбет
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