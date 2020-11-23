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Арминия
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Максим де Зеув перешел в «Хапоэль» из Холона 

Sports.ru 1 час назад
Максим де Зеув перешел в «Хапоэль» из Холона
Фото: Sports.ru
Форвард Максим де Зеув (33 года, 213 см) стал игроком «Хапоэля» из Холона.
Последние два года бельгиец провел в «Обрадойро».
В сезоне-2019/20 де Зеув набирал в среднем по 3,4 очка и 2,0 подбора в 21 матче АСВ.
Видео дня. «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Сити»
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