В «Уфе» прокомментировали поражение от «Химок» в РПЛ 

Председатель совета директоров футбольного клуба «Уфа» Ростислав Мурзагулов высказался о поражении от подмосковных «Химок» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Поражение отличается от всех остальных. Переиграли соперника по ударам, подходам. Не устраивает только счёт на табло. Конечно, когда мячик в трёх метрах от ворот и его надо просто туда вбить, а его еле бьют, то это вопрос психологии. Игра есть, надо просто победить», — цитирует Мурзагулова «Чемпионат».

По его словам, он поговорил с командой после игры, а также Мурзагулов выразил мнение, что клубу надо поработать в межсезонье. Он заявил, что все игроки команды хотят остаться в РПЛ.

«Тренерская мысль на поле видна, меня устраивает всё, кроме результата. Уверен, всё будет. Причины нашего последнего места уже были изложены. Говорить, что в этом виноват тренер, неправильно. Работаем дальше», — добавил Мурзагулов.

«Уфа» продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата России с семью очками в активе.