По словам вратаря, это был осознанный путь, потому что он всегда стремился в Европу. Митрюшкин отмечает, рассчитывал, что переезд в Швейцарию станет лестницей в топ-чемпионат.

"Так и получилось. Когда вели переговоры с клубами из Германии, все тренеры меня знали", — добавил он.

Антон Митрюшкин играл за московский "Спартак" в период с 2009-го по 2015-й год.