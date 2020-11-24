Гризманн: Месси готов пойти со мной на смерть 

Форвард «Барселоны» Антуан Гризманн рассказал о своих отношениях с лидером каталонцев Лионелем Месси.
Француз заметил, что аргентинец разозлился, когда Гризманн отклонил первое предложение сине-гранатовых.
«Лионель сказал, что после моего перехода в команду он готов пойти со мной на смерть… Я ежедневно это ощущаю и восхищаюсь Месси — он прекрасно знает об этом. У меня с Лео великолепные отношения», — цитирует Гризманна Movistar.
Стоит отметить, что чемпион мира — 2018 пополнил «Барселону» в 2019 году, перейдя из мадридского «Атлетико» за €120 млн