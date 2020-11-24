Гризманн: Месси готов пойти со мной на смерть 

«Лионель сказал, что после моего перехода в команду он готов пойти со мной на смерть… Я ежедневно это ощущаю и восхищаюсь Месси — он прекрасно знает об этом. У меня с Лео великолепные отношения», — цитирует Гризманна Movistar.