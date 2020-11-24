«Лацио» — «Зенит»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 24 ноября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

24 ноября питерский «Зенит» в 4-м матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет с итальянским «Лацио». Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 23:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами встречи хозяев поля. Сделать ставку на победу «Лацио» можно с коэффициентом 1.65, это примерно 59% вероятности. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 5.30, что соответствует 17% вероятности. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 4.30 (22%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Ставки на ТБ 2.5 гола принимаются с коэффициентом 1.75. на ТМ 2.5 гола можно сделать ставку за 2.08.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 1.75. С коэффициентом 1.95 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

«Лацио» — «Зенит»: какие делать ставки на игру Лиги чемпионов 24 ноября

Очередной последний шанс для «Зенита». Ситуация в группе складывается таким образом, что даже набрав всего 1 очко в трех матчах, у петербуржцев еще есть неплохие шансы выйти в плей-офф. Правда, для этого нужно выигрывать, а с этим как раз проблемы.

«Зенит» сыграл дома против «Лацио» свой лучший матч в Лиге чемпионов и, пожалуй, наиграл на победу. Но одна оплошность в защите, мастерство Фелипе Кайседо — и ничья 1:1. В Риме добиться результата будет еще сложнее.

Да, у Семака восстановились от травм все нападающие. Дзюба, Азмун, Дриусси — все они полетели в Рим. Зато в центре поля команда несет потери. Малком давно травмирован, а теперь еще вылетели из состава Магомед Оздоев и Вендел. Оба получили повреждения в сборных — России и олимпийской сборной Бразилии, соответственно. Кроме того, пропустит ближайший матч Вячеслав Караваев — у него также травма.

«Лацио» подходит к игре против «Зенита» с неплохим настроением, кажется, история с коронавирусом потихонечку сходит на нет. К тому же в группе у римлян дела идут хорошо: 5 очков и второе место в группе. В принципе, стратегически итальянский клуб устроит даже ничья, ну а победа точно приблизит команду Симоне Индзаги к выходу в плей-офф.

Ну и можно предположить низовой матч. Да, и у тех, и у других есть проблемы в обороне, но все же это не те клубы, которые будут лезть на рожон, оголяя тылы. Матч в Санкт-Петербурге это наглядно продемонстрировал, моментов было не так много. Поставить на ТМ 2.5 гола в БК «Фонбет» можно с коэффициентом 2.08. Ставите 1000 рублей — в случае успеха получаете на выплату 2080.