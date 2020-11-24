«За такие деньги, которые они (игроки) получают, они должны бегать все 90 минут, а мы воду возим — хорошо и уверенно. Зато татуировок у них до ушей, они думают, что все Бекхэмы. Мне их убить всех хочется (смеётся)», — сказал Сафин в эфире «Матч ТВ».