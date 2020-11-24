«Атлетико» — «Локомотив»: прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 25 ноября, коэффициенты букмекеров, где смотреть трансляцию

25 ноября московский «Локомотив» в 4-м матче группового этапа Лиги чемпионов на выезде сыграет с мадридским «Атлетико». Видеотрансляцию матча онлайн покажет «Матч ТВ». Прямой эфир встречи начнется в 23:00 мск.

Букмекерская компания «Фонбет» считает фаворитами встречи хозяев поля. Сделать ставку на победу «Атлетико» можно с коэффициентом 1.20, это примерно 77% вероятности. Поставить на победу «Локомотива» можно с коэффициентом 15.00, что соответствует 7% вероятности. На ничью можно сделать ставку с коэффициентом 6.50 (16%).

Эксперты считают, что матч будет результативным. Ставки на ТБ 2.5 гола принимаются с коэффициентом 1.67. на ТМ 2.5 гола можно сделать ставку за 2.20.

Если обе команды забьют, сыграет ставка за 2.35. С коэффициентом 1.52 можно поставить на то, что как минимум одна команда не сможет поразить ворота противника.

«Атлетико» — «Локомотив»: какие делать ставки на игру Лиги чемпионов 25 ноября

«Локомотив» наконец-то прервал свою шестиматчевую серию без побед. Команда Марко Николича завершила первый круг РПЛ победой над тульским «Арсеналом» (1:0). Но теперь предстоит выезд на «Ванда Метрополитано», который вряд ли добавит позитива.

По сути в своей группе «Локомотив» конкурирует с «Зальцбургом» за третье место в группе и пока в этой борьбе преуспевает. У москвичей на 1 очко больше, да и очное противостояние в Москве в запасе. Все в руках команды. Что до предстоящего матча, то да, дома получилось удержать ничейный результат, но сделать это в выездной встрече будет невероятно тяжело. Не сыграют в Мадриде Смолов, Баринов, Макгеев и Лысов.

Что до «Атлетико», то их главная проблема — выявленный коронавирус у Луиса Суареса . Победа практически обеспечит выход в плей-офф, а до «Баварии» команда Диего Симеоне все равно вряд ли дотянется. Так что испанцам нужно выиграть — и последние два матча в группе станут формальностью.

«Локомотив» смог забить в Москве благодаря удачному попаданию мяча в руку и голу Миранчука с пенальти, но забить в Мадриде команде Николича вряд ли удастся. Слишком хороши подопечные Симеоне в защите, когда играют не с «Баварией». БК «Фонбет» предлагает коэффициент 1.62 на то, что «Локомотив» не сможет забить . Отличный вариант для ставки!

Все 3 матча между этими командами были низовыми. Букмекеры ждут голы, но можно пойти против течения и поставить на ТМ 2.5 гола. «Атлетико» — прагматичная команда, которая может забить и засушить игру. Ну а «Локомотиву» скорее всего не хватит ресурса, чтобы забивать. Сделать ставку в БК «Фонбет» на ТМ 2.5 гола можно с коэффициентом 2.20

Ну и можно рискнуть и поставить на точный счет 2:0 в пользу «Атлетико». Оборона «Локо» устанет ближе к концу матча и у испанцев появятся шансы. БК «Фонбет» дает отличный коэффициент 8.00 на победу испанцев 2:0. Стоит проверить! Со ставки в 1000 рублей можно получить 8000 в случае успеха.