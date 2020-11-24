Черчесов рассказал о шоке после разгрома от Сербии 

Черчесов заявил, что не подал в отставку после встречи, потому что этого не следовало делать.

«Это одна игра, которая, конечно, безобразно сыграна, и те, кто за нас болел, остались недовольны, и прежде всех я сам был шокирован этим результатом», — пояснил специалист.

Тренер добавил, что произошедшее нужно переосмыслить.

«У нас есть глобальная задача, которую мы решили, — это выход на чемпионат Европы, есть матчи Лиги наций, в которых мы заняли второе место», — подчеркнул Черчесов.

Он заметил, что обидно было пропустить вперед в турнирной таблице Венгрию, так как с ней россияне сыграли вничью дома (0:0) и добились победы на выезде (3:2).

На пресс-конференции после матча с Сербией Черчесов заявил , что не виноват в плохом выступлении команды. Его возмутили вопросы журналистов о возможной отставке.