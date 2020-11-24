Черчесов: перерыв пошел Дзюбе на пользу

«Не хочу это обсуждать. Он прекрасно знает, о чем идет речь. Эта пауза пошла на пользу. Принесла ли она пользу команде? Абсолютно спокойно к этому отношусь. Тогда так думал и сейчас так думаю», — сообщил тренер в эфире телеканала «Матч ТВ».