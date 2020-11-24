Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса Казьмина опубликовала в Instagram шутку о «вечно молодых» мужчинах.

«Да, есть такие мужики: вечно молодой, вечно с мамой», — опубликовала Казьмина, отметив, что «кто знает, тот поймет».

Подписчики увидели в шутке намек на Андрея Аршавина, который в очередной раз бросил семью и детей и остался «вечно молодым» и свободным.

Как писал «Рамблер», Андрей Аршавин и Алиса Казьмина были женаты с 2016 по 2019 годы. После развода Аршавин потребовал Казьмину освободить квартиру, которая по документам принадлежит его матери Татьяне Аршавиной.

Казьмина заявила, что после подобных требований у их общей дочери Есени «нет ни папы, ни бабушки».

Напомним, что до отношений с Казьминой Андрей Аршавин состоял в гражданском браке с Юлией Барановской. Он ушел из семьи, когда Барановская ждала третьего ребенка.

Ни с одним из своих детей Аршавин не поддерживает отношений.