"Зенит" продолжил провальную серию российских клубов в еврокубках. Сине-бело-голубые в Риме проиграли "Лацио" и за два тура до конца группового раунда лишились шансов на выход плей-офф Лиги чемпионов.
Для борьбы за плей-офф нужна была только победа
Для петербургского «Зенита» выезд в Рим на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов к местному «Лацио» оказался, к несчастью для сине-бело-голубых, судьбоносным. В первых трех матчах в группе F команда Сергея Семака набрала только один балл — на своем поле петербуржцы не смогли удержать победу над все тем же «Лацио», до этого вчистую проиграв скромному бельгийскому «Брюгге» и дортмундской «Боруссии».
В итоге столь неудачное выступление поставило выступление «Зенита» в весеннем отрезке главного клубного турнира Европы под огромное сомнение — для сохранения шансов на выход в плей-офф коллектив Семака устраивала бы только победа.
Предпосылок этому было немного. Как минимум, из-за неудачных результатов петербуржцев в матчах на выезде. В Российской премьер-лиге, например, сине-бело-голубые в последних шести гостевых встречах победили лишь однажды. И то — обыграли только аутсайдеров чемпионата «Химки». В Лиге чемпионов «Зениту» провальный выезд в Дортмунд (0:2) хотелось просто забыть. Как максимум же, из-за не убедительной игры команды Семака в этом сезоне ЛЧ в принципе.
Малком впервые сыграл за «Зенит» в Лиге чемпионов, Дзюба вновь не капитан
Качество игры так или иначе упало из-за кадровых проблем, с которыми столкнулся «Зенит», где с выбором футболистов обычно трудностей не возникает. В Риме Сергей Семак не смог рассчитывать Вячеслава Караваева, Магомеда Оздоева, Вендела и Даниила Кругового. Первые трое выбыли с травмами в лазарет, Круговой же после сомнительного результата теста на коронавирус был сначала отправлен на карантин, а затем тренировался по индивидуальной программе.
Вместе с этим вернулись в состав Малком, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун. Аргентинец с иранцем остались в запасе, а вот звездный бразилец во многом вынужден был включен в стартовый состав. Для него игра за «Зенит» в Лиге чемпионов стала первой. К слову, именно в качестве усиления под главный еврокубковый турнир петербуржцы выкупили Малкома у «Барселоны» еще летом 2019 года. Его партнерами в атакующей линии на матч с «Лацио» стали молодой Андрей Мостовой и Артем Дзюба, который вновь остался без капитанской повязки.
«К сожалению, некоторых игроков, которые не работали до сегодняшнего дня, увидим только сегодня на поле. Пауза сказалась в минус для нашего состава. Некоторые вернулись с проблемами и повреждениями, они в Рим не полетели. Дриусси и Азмун, которые только сегодня начинают тренироваться вместе с командой, им только предстоит набрать форму», — сказал Семак накануне матча.
Что касается «Лацио», то римляне столкнулись кадровыми трудностями как раз перед первым очным матчем с «Зенитом». Тогда из-за сомнительных тестов на коронавирус в Санкт-Петербурге Симоне Индзаги не досчитался около половины основного состава своей команды, в том числе и Лукаса Лейвы с Чиро Иммобиле. Но даже в таких условиях «Лацио» ушел от поражения (1:1).
Теперь же футболисты в состав вернулись, а Иммобиле и вовсе сыграл в матче итальянской Серии А против «Кротоне» (2:0), отметившись голом и результативной передачей. Лучший бомбардир Европы по итогам прошлого сезона ожидаемо вошел в стартовый состав.
«Прекрасно понимаем, насколько важный матч нас ждет. Наша цель — выход из группы. «Зенит» — сильная команда с высококачественными игроками. Нам нужно сыграть, проявив характер», — аккуратно высказался наставник римлян накануне.
Мастер-класс от Иммобиле, провальный матч от Барриоса
Разница в игре, которую делает Иммобиле, «Зенит» прочувствовал в самом начале матча. Итальянский форвард открыл счет уже на третьей минуте.
Вильмар Барриос и Деян Ловрен не стали встречать нападающего перед своей штрафной площадью, и в итоге Иммобиле совершенно спокойно и без проблем пробил по воротам. Мяч влетел в район «девятки», Михаил Кержаков, такого выстрела не ожидавший, лишь проводил снаряд взглядом.
Забив, «Лацио» продолжил искать подходы к воротам «Зенита». Не найдя свободного пространства внутри чужой штрафной, римляне воспользовались огромной пустой зоной до нее.
Все тот же Барриос не помешал Хоакину Корреа, тот аккуратно покатил мяч на Марко Пароло, и капитан «Лацио» бильярдной точности ударом отправил снаряд в дальний нижний угол.
Выражение лица у Сергея Семака в этот момент было удручающим и красноречивым. По реакции тренера было понятно абсолютно все: игра у «Зенита» не получается совсем. Однако в нужный момент петербуржцы включились и быстро сократили отставание в счете.
Ярослав Ракицкий навесил в центр штрафной, где Артем Дзюба принял мяч и разворота левой ногой пробил в самый угол — 1:2.
Буквально через минуту сине-бело-голубые могли забить еще раз, однако Александр Ерохин в ходе перспективного контрвыпада пробил с линии штрафной площади выше ворот. Шанс отличиться был и у «Лацио». Уже в компенсированное время к первому тайму Иммобиле, отклеившийся в чужой штрафной от опеки, замкнул точный прострел от Корреа. Звездный форвард римлян уже готовился праздновать гол, но Михаил Кержаков совершил классный сейв и выручил «Зенит». Во втором тайме «Лацио», впрочем, своего все-таки добился.
Иммобиле вновь спокойно получил мяч в штрафной «Зенита», обыграл защитника и уже готовился бить, но ему помешал Барриос. Сделал это колумбиец с нарушением правил. Все тот же Иммобиле уверенно реализовал пенальти, мощно пробив в левый от себя угол.
После третьего гола «Лацио» Сергей Семак попытался повлиять на игру своей команды в атаке, выпустив на поле вместо Мостового и Барриоса Леона Мусаева и Себастьяна Дриусси, а затем и Сердара Азмуна с Даниилом Шамкиным вместо Жиркова и Ерохина. Но ничего кроме бесполезного прессинга эти замены не принесли.
В итоге 1:3 — «Зенит» потерпел третье поражение в четырех турах группового раунда Лиги чемпионов и, оставшись последним в квартете F с одним баллом, лишился шансов на выход в плей-офф.
Теперь сине-бело-голубые продолжат бороться за попадание в Лигу Европы. Их соперником станет «Брюгге», в параллельном матче уступивший «Боруссии». Решающая очная встреча в Бельгии состоится 2 декабря. Между тем провальная серия российских клубов без побед в нынешнем еврокубковом сезоне достигла уже 14-ти матчей кряду…