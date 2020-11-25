"Зенит" продолжил провальную серию российских клубов в еврокубках. Сине-бело-голубые в Риме проиграли "Лацио" и за два тура до конца группового раунда лишились шансов на выход плей-офф Лиги чемпионов.

Для борьбы за плей-офф нужна была только победа

Для петербургского «Зенита» выезд в Рим на матч 4-го тура группового раунда Лиги чемпионов к местному «Лацио» оказался, к несчастью для сине-бело-голубых, судьбоносным. В первых трех матчах в группе F команда Сергея Семака набрала только один балл — на своем поле петербуржцы не смогли удержать победу над все тем же «Лацио», до этого вчистую проиграв скромному бельгийскому «Брюгге» и дортмундской «Боруссии».

В итоге столь неудачное выступление поставило выступление «Зенита» в весеннем отрезке главного клубного турнира Европы под огромное сомнение — для сохранения шансов на выход в плей-офф коллектив Семака устраивала бы только победа.

Предпосылок этому было немного. Как минимум, из-за неудачных результатов петербуржцев в матчах на выезде. В Российской премьер-лиге, например, сине-бело-голубые в последних шести гостевых встречах победили лишь однажды. И то — обыграли только аутсайдеров чемпионата «Химки». В Лиге чемпионов «Зениту» провальный выезд в Дортмунд (0:2) хотелось просто забыть. Как максимум же, из-за не убедительной игры команды Семака в этом сезоне ЛЧ в принципе.

Малком впервые сыграл за «Зенит» в Лиге чемпионов, Дзюба вновь не капитан

Качество игры так или иначе упало из-за кадровых проблем, с которыми столкнулся «Зенит», где с выбором футболистов обычно трудностей не возникает. В Риме Сергей Семак не смог рассчитывать Вячеслава Караваева Магомеда Оздоева , Вендела и Даниила Кругового. Первые трое выбыли с травмами в лазарет, Круговой же после сомнительного результата теста на коронавирус был сначала отправлен на карантин, а затем тренировался по индивидуальной программе.

Вместе с этим вернулись в состав Малком, Себастьян Дриусси и Сердар Азмун. Аргентинец с иранцем остались в запасе, а вот звездный бразилец во многом вынужден был включен в стартовый состав. Для него игра за «Зенит» в Лиге чемпионов стала первой. К слову, именно в качестве усиления под главный еврокубковый турнир петербуржцы выкупили Малкома у «Барселоны» еще летом 2019 года. Его партнерами в атакующей линии на матч с «Лацио» стали молодой Андрей Мостовой и Артем Дзюба, который вновь остался без капитанской повязки.

«К сожалению, некоторых игроков, которые не работали до сегодняшнего дня, увидим только сегодня на поле. Пауза сказалась в минус для нашего состава. Некоторые вернулись с проблемами и повреждениями, они в Рим не полетели. Дриусси и Азмун, которые только сегодня начинают тренироваться вместе с командой, им только предстоит набрать форму», — сказал Семак накануне матча.

Что касается «Лацио», то римляне столкнулись кадровыми трудностями как раз перед первым очным матчем с «Зенитом». Тогда из-за сомнительных тестов на коронавирус в Санкт-Петербурге Симоне Индзаги не досчитался около половины основного состава своей команды, в том числе и Лукаса Лейвы с Чиро Иммобиле. Но даже в таких условиях «Лацио» ушел от поражения (1:1).

Теперь же футболисты в состав вернулись, а Иммобиле и вовсе сыграл в матче итальянской Серии А против «Кротоне» (2:0), отметившись голом и результативной передачей. Лучший бомбардир Европы по итогам прошлого сезона ожидаемо вошел в стартовый состав.

«Прекрасно понимаем, насколько важный матч нас ждет. Наша цель — выход из группы. «Зенит» — сильная команда с высококачественными игроками. Нам нужно сыграть, проявив характер», — аккуратно высказался наставник римлян накануне.

Мастер-класс от Иммобиле, провальный матч от Барриоса

Разница в игре, которую делает Иммобиле, «Зенит» прочувствовал в самом начале матча. Итальянский форвард открыл счет уже на третьей минуте.

Вильмар Барриос и Деян Ловрен не стали встречать нападающего перед своей штрафной площадью, и в итоге Иммобиле совершенно спокойно и без проблем пробил по воротам. Мяч влетел в район «девятки», Михаил Кержаков , такого выстрела не ожидавший, лишь проводил снаряд взглядом.

Забив, «Лацио» продолжил искать подходы к воротам «Зенита». Не найдя свободного пространства внутри чужой штрафной, римляне воспользовались огромной пустой зоной до нее.

Все тот же Барриос не помешал Хоакину Корреа , тот аккуратно покатил мяч на Марко Пароло , и капитан «Лацио» бильярдной точности ударом отправил снаряд в дальний нижний угол.

Выражение лица у Сергея Семака в этот момент было удручающим и красноречивым. По реакции тренера было понятно абсолютно все: игра у «Зенита» не получается совсем. Однако в нужный момент петербуржцы включились и быстро сократили отставание в счете.

Ярослав Ракицкий навесил в центр штрафной, где Артем Дзюба принял мяч и разворота левой ногой пробил в самый угол — 1:2.

Буквально через минуту сине-бело-голубые могли забить еще раз, однако Александр Ерохин в ходе перспективного контрвыпада пробил с линии штрафной площади выше ворот. Шанс отличиться был и у «Лацио». Уже в компенсированное время к первому тайму Иммобиле, отклеившийся в чужой штрафной от опеки, замкнул точный прострел от Корреа. Звездный форвард римлян уже готовился праздновать гол, но Михаил Кержаков совершил классный сейв и выручил «Зенит». Во втором тайме «Лацио», впрочем, своего все-таки добился.

Иммобиле вновь спокойно получил мяч в штрафной «Зенита», обыграл защитника и уже готовился бить, но ему помешал Барриос. Сделал это колумбиец с нарушением правил. Все тот же Иммобиле уверенно реализовал пенальти, мощно пробив в левый от себя угол.

После третьего гола «Лацио» Сергей Семак попытался повлиять на игру своей команды в атаке, выпустив на поле вместо Мостового и Барриоса Леона Мусаева и Себастьяна Дриусси, а затем и Сердара Азмуна с Даниилом Шамкиным вместо Жиркова и Ерохина. Но ничего кроме бесполезного прессинга эти замены не принесли.

В итоге 1:3 — «Зенит» потерпел третье поражение в четырех турах группового раунда Лиги чемпионов и, оставшись последним в квартете F с одним баллом, лишился шансов на выход в плей-офф.

Теперь сине-бело-голубые продолжат бороться за попадание в Лигу Европы. Их соперником станет «Брюгге», в параллельном матче уступивший «Боруссии». Решающая очная встреча в Бельгии состоится 2 декабря. Между тем провальная серия российских клубов без побед в нынешнем еврокубковом сезоне достигла уже 14-ти матчей кряду…