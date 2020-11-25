Мне кажется, наша проблема в менталитете. Каждый должен отвечать за результат, должна быть ответственность, как командная, так и индивидуальная. Посмотрите, как играют европейские команды: раскованно, ничего не боятся, все четко. Хотя они такие же люди, как и мы. Пока не изменим менталитет, так и будем бояться, зажиматься, пропускать, потом отыгрываться… Надеюсь, что когда-нибудь эта тенденция поменяется.