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Дзюба: «Надо извиниться перед болельщиками, городом. Чемпион России не имеет права так выступать» 

Sport24 и ещё 2 32 минуты назад
Форвард «Зенита» Артем Дзюба подвел итоги матча с «Лацио» (1:3) в 4-м туре группового раунда Лиги чемпионов. Российский клуб лишился шансов на продолжение борьбы в ЛЧ.

«Прежде всего, надо извиниться перед болельщиками, перед городом. Чемпион страны не имеет права так выступать. По игре чувствуется, что с «Лацио» можно играть, и это обидно.

Мне кажется, наша проблема в менталитете. Каждый должен отвечать за результат, должна быть ответственность, как командная, так и индивидуальная. Посмотрите, как играют европейские команды: раскованно, ничего не боятся, все четко. Хотя они такие же люди, как и мы. Пока не изменим менталитет, так и будем бояться, зажиматься, пропускать, потом отыгрываться… Надеюсь, что когда-нибудь эта тенденция поменяется.

Мы должны играть компактно и более агрессивно. В Лиге чемпионов нельзя включаться через 5-10 минут после начала. Ты должен с первой секунды вступать в единоборства, контролировать мяч. Наш большой бич: первая мысль всегда — отдать назад. Всегда учили, что первое движение должно быть вперед, а у нас все наоборот.

«Лацио» — с победой, в любом случае. Очень интересная команда с прекрасным тренером, не похожая, наверное, ни на кого. Добротная команда с интересными исполнителями.

Шансы на Лигу Европы? Есть футбольное поле, на котором нужно решать вопросы. Мы обязаны сделать все, чтобы побороться за евровесну», — цитирует Дзюбу пресс-служба «Зенита».

«Лацио» набрал 8 очков и занимает второе место в таблице квартета F. У «Зенита» 1 очко и четвертая позиция.
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Комментарии 2
Футбол , Артем Дзюба , Зенит
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