В ЦСКА выпустили заявление в связи с громким интервью, которое накануне дал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

Черчесов раскритиковал некоторых игроков сборной России. В частности, на вопрос о том, почему он предпочитает форварду ЦСКА Федору Чалову нападающего «Сочи» Антона Заболотного, тренер сказал «Мне лучше бездарный Заболотный — пускай он на меня не обижается, я-то его бездарным не называю, — нежели талантливый, который ничего не делает».

«Руководство ПФК ЦСКА удивлено вчерашними высказываниями главного тренера национальной сборной С. Черчесова в эфире федерального канала.

В спорте всегда было истиной, что профессиональный тренер именно себя считает виноватым в неудаче или поражении. А господин Черчесов не просто переходит на личности, но и считает себя вправе оскорблять людей. По отношению к нашему клубу это происходит уже не первый раз.