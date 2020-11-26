Папа римский помолился за Марадону 

Папа Римский Франциск помолился за легендарного аргентинского футболиста Диего Марадону, узнав о смерти игрока.

Об это сообщает РИА Новости со ссылкой на главу службы печати Святого престола Маттео Бруни.

«Папа проинформирован о смерти Диего Марадоны. Он с любовью вспоминает о встречах этих лет и поминает его в молитве», — сказал Бруни.

Марадона скончался 25 ноября в возрасте 60 лет после сердечного приступа.

Марадона выступал за клубы «Архентинос Хуниорс», «Бока Хуниорс», «Барселона», «Наполи», «Севилья» и «Ньюэллс Олд Бойз». Провёл 91 матч и забил 34 мяча в составе сборной Аргентины, вместе с которой выиграл чемпионат мира 1986 года.

С 2008 по 2010 год он возглавлял аргентинскую национальную команду.