В Аргентине начался трехдневный национальный траур по ушедшему из жизни в возрасте 60 лет Диего Марадоне. В течение этого времени его тело будет покоиться в Каса-Росада, резиденции правительства Аргентины, чтобы жители страны могли проститься с одним из самых великих футболистов в истории и любимцем нации.

Ранее представитель легенды футбола Себастьян Санчи сказал, что Диего Марадона умер в среду от сердечного приступа, через две недели после того, как его выписали из больницы в Буэнос-Айресе после операции на головном мозге. Бывший атакующий полузащитник и тренер сборной Аргентины перенес успешную операцию по удалению тромба в мозгу в начале ноября и должен был лечиться от алкогольной зависимости.

Ожидается, что в четверг не менее миллиона человек пройдут мимо гроба Диего Марадоны, сообщил аргентинский правительственный источник Guardian. Двери Casa Rosada (Розовый дом) будут открыты с 8 утра для прощания с легендой футбола. Огромные толпы уже собрались в центре столицы страны на широкой авеню, а также у футбольного стадиона "Архентинос Хуниорс", где Марадона начинал свою звездную карьеру. Болельщики также стекались на "Ла Бомбонера", стадион первого профессионального клуба Марадоны "Бока Хуниорс" в Буэнос-Айресе, где многие плакали, даже несмотря на то, что некоторые болельщики слишком молоды, чтобы помнить игровые дни Марадоны: таково было его влияние на свою страну.

Они также собрались в районе Сан-Андрес, где жил Марадона, и в Ла-Плата, где он в последнее время был тренером местного клуба Gimnasia y Esgrima. В столице страны Буэнос-Айресе слоган "gracias Diego" (Спасибо, Диего!) заменил информацию о прибытии поездов, а фанаты пели La Mano De Dios (Рука Бога) в пригороде столицы, где родился Диего.

За тысячи километров от Аргентины тысячи человек собрались у стадиона "Сан-Паоло" в Неаполе, в честь человека, забившего 81 гол в 188 матчах за итальянский клуб "Наполи" и приведшего его в 1987 году к первой победе в серии "А" — чемпионате Италии по футболу. Фейерверк взорвался в небе, а люди у стадиона, одетые в футболки Марадоны с номером 10 и даже маски Марадоны, скандировали его имя и рыдали. В заявлении "Наполи" сказано: "Все ждут наших слов, но какие слова мы могли бы использовать для такой боли, как эта, которую мы переживаем? Сейчас момент для слез. Но будет момент для слов. Мы в трауре. Мы чувствуем себя боксером, которого нокаутировали. Мы в шоке. Разрушительный удар как для города, так и для клуба".

В четверг в Неаполе начнется траур. Мэр города Луиджи де Магистрис призвал переименовать стадион Сан-Паоло в честь Марадоны. Выступая в эфире BBC Radio 5 Live , Пол Эллиотт, который играл против Марадоны в Пизе, сказал: "Я должен сказать, что у этого человека был возвышенный талант, аура, харизма. Неаполь — очень бедная часть юга Италии, но весь их мир был построен вокруг Марадоны". Трудно понять, что Марадона значил для Неаполя. Его действительно почитали как полубога. Марадона был символом, живым памятником, как Колизей в Риме или Биг Бен в Лондоне. В Северной Италии были Fiat, телекомпании, "Ювентус", "Милан", великие футболисты Ван Бастен, Платини, Феррари и другие роскошные автомобили. А в Неаполе был Марадона.

Диего Армандо Марадона за два десятилетия своей карьеры очаровал болельщиков по всему миру своим чарующим стилем игры. Смелый, быстрый, небольшого росточка, коренастый, совершенно непредсказуемый, Марадона был мастером атаки, легко перекладывая мяч с одной ноги на другую, мчась по полю, увертываясь от соперников со своим низким центром тяжести. Он обводил бесчисленных соперников и часто забивал сокрушительной левой ногой, своим самым мощным оружием.

"Все, что он думал в своей голове, он делал своими ногами", — сказал Сальваторе Баньи, игравший с Марадоной в итальянском клубе "Наполи".

Спустя годы подвиги Марадоны повторит его подопечный по сборной Аргентины, пожалуй, самый великий игрок современности Лео Месси. Только ему удастся повторить трюк Марадоны из того самого матча с англичанами, пройти полполя, обвести половину команды соперника и забить гол.

Марадона был пятым из восьми детей, которые выросли в бедном криминальном районе на окраине Буэнос-Айреса, где он с утра до ночи играл в дворовый футбол, который вывел многих аргентинцев на международный уровень. Но никто из них не приблизился к славе Марадоны. В 2001 году ФИФА назвала Марадону одним из двух величайших игроков в истории этого вида спорта вместе с Пеле. Ранее Марадона выиграл всенародное мировое онлайн-голосование за звание лучшего футболиста века, набрав в три раза больше голосов, чем "правильный" и не запятнавший свое имя в скандалах Пеле.

"Диего вдохновляет нас, — сказал бывший нападающий сборной Аргентины Карлос Тевес, объясняя, почему его сограждане так любят Марадону. — Он наш кумир и идол людей".

Хотя репутация Марадоны была запятнана его пристрастиями к наркотикам и алкоголю, и крайне неудачным периодом руководства национальной сборной, в помешанной на футболе Аргентине он был кумиром по прозвищу "Пибе де Оро" или "Золотой мальчик".

"Вы подняли нас, аргентинцев, на вершину мира, — сказал президент Аргентины Альфредо Фернандес в социальных сетях. — Вы сделали нас невероятно счастливыми. Ты был величайшим из всех".

Ватикан заявил, что Папа Франциск, аргентинский болельщик и футбольный фанат, будет помнить Марадону в своих молитвах.

Один из самых известных эпизодов в истории футбола произошел, когда миниатюрный Марадона забил мяч в ворота вратаря сборной Англии Питера Шилтона, который был выше его на голову, во время четвертьфинала чемпионата мира 1986 года. Англичане тотчас сказали, что мяч попал в ворота от руки Марадоны, а не от его головы. Сам Марадона за эти годы дал противоречивые отчеты о том, что происходило, в какой-то момент приписав гол божественному вмешательству, "руке Бога". Накануне своего 60-летия в октябре Марадона, улыбаясь, сказал в интервью журналу France Football , что его мечтой является "забить еще один гол англичанам, на этот раз правой рукой".

А вот что сказал судья того матча спустя несколько часов после получения известия о смерти Марадоны.

"Я не видел руки, но у меня были сомнения", — сказал 76-летний Али Насер, тунисский рефери, судивший ту памятную встречу в интервью AFP. "Вы можете видеть фотографии: я отступил, чтобы послушаться совета моего помощника, линейного арбитра болгарина (Богдана) Дочева, и когда он сказал, что все произошло по правилам, я засчитал гол. ФИФА поставила мне оценку 9,4 из 10 в этой игре. Позже Дочев сказал мне, что видел две руки, и он не знал, были ли они руками Шилтона или Марадоны", — заявил бывший арбитр.

Марадона действительно тогда, в 1986 году после победы над англичанами в четвертьфинале, а затем и в финале чемпионата мира в Мексике сделал Аргентину, израненную и опустошенную Фолклендской войной, счастливой. Эта бедная страна, жители которой помешаны на религии и футболе, получила своего нового кумира. Многие аргентинцы рассматривали этот матч как месть за поражение своей страны от Великобритании в войне 1982 года за Фолклендские острова, которые аргентинцы до сих пор называют "Лас-Мальвинскими островами". Сейчас сограждане Диего говорят, что "Бог протянул Диего" ту самую руку, чтоб взять его с собой на небо.

В аргентинской истории большей народной любви удостаивалась, пожалуй, только легендарная Эва Перон, супруга многолетнего диктатора Хуана Перона, покровительница бедных и обездоленных, которой посвящен знаменитый фильм "Эвита" и где звучит песня Do not Cry for Me Argentina (Не плачь по мне Аргентина). Перон, который бежал в Испанию, увез гроб покойной жены с собой и тело его супруги захоронили в родном Буэнос-Айресе спустя десятилетия. Причем, на глубине девяти метров, опасаясь, что обезумевшие и рыдавшие несколько дней поклонники Эвиты могут раскопать могилу. Теперь Аргентина плачет по своему золотому мальчику, которого обожали и которому прощали все…