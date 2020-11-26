Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Гороскопы
Игры
Работа
Еще
ТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта

СМИ рассказали о последних словах и минутах жизни Марадоны

News.ruиещё 3
1 час назад
Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, скончавшийся 25 ноября, почувствовал себя плохо ещё утром. Он жаловался на самочувствие, после чего к нему были вызваны врачи, сообщил телеканал TN.
Марадона 25 ноября находился в особняке в городе Тигре близ Буэнос-Айреса, где восстанавливался после перенесённой в начале месяца операции на головном мозге. Футболист позавтракал и после этого пожаловался на самочувствие.
«Мне нехорошо», — сказал Марадона и выразил желание прилечь в своей комнате, передает РИА Новости.
В 10.30 Марадону осмотрел врач и вызвал скорую помощь. Одновременно в доме находились племянник футболиста, медбрат и несколько врачей, включая психолога и психиатра. На вызов вскоре прибыли шесть машин скорой помощи.
Когда медики зашли к нему в комнату, футболист уже не мог дышать. Его интубировали, провели процедуры реанимации, но так и не смогли спасти.
Как сообщал NEWS.ru, Диего Марадона умер 25 ноября от сердечного приступа у себя дома в районе Сан-Андрес в городе Тигре. Состояние легендарного футболиста в ноябре резко ухудшилось, он перенёс инсульт, затем ему была сделана операция на головном мозге.
В связи со смертью Марадоны президент Аргентины Альберто Фернандес объявил национальный траур, который продлится в стране три дня.
Футбол,Видео,Альберто Фернандес,Диего Марадона,РИА Новости,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидео
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы
Игры
Игровые новости и видеоИгры онлайнКиберспорт
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители