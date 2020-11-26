Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, скончавшийся 25 ноября, почувствовал себя плохо ещё утром. Он жаловался на самочувствие, после чего к нему были вызваны врачи, сообщил телеканал TN.

Марадона 25 ноября находился в особняке в городе Тигре близ Буэнос-Айреса, где восстанавливался после перенесённой в начале месяца операции на головном мозге. Футболист позавтракал и после этого пожаловался на самочувствие.

«Мне нехорошо», — сказал Марадона и выразил желание прилечь в своей комнате, передает РИА Новости.

В 10.30 Марадону осмотрел врач и вызвал скорую помощь. Одновременно в доме находились племянник футболиста, медбрат и несколько врачей, включая психолога и психиатра. На вызов вскоре прибыли шесть машин скорой помощи.

Когда медики зашли к нему в комнату, футболист уже не мог дышать. Его интубировали, провели процедуры реанимации, но так и не смогли спасти.

Как сообщал NEWS.ru, Диего Марадона умер 25 ноября от сердечного приступа у себя дома в районе Сан-Андрес в городе Тигре. Состояние легендарного футболиста в ноябре резко ухудшилось, он перенёс инсульт, затем ему была сделана операция на головном мозге.