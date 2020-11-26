Названа предварительная причина смерти Марадоны

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Стали известны предварительные результаты вскрытия бывшего игрока и тренера сборной Аргентины Диего Марадоны: причиной его смерти стала острая сердечная недостаточность, которая вызвала отек легких. Об этом сообщает портал Infobae.com.

Такой вывод содержится в отчете, составленном после вскрытия.

«Острая сердечная недостаточность у пациента с дилатационной кардиомиопатией, которая вызвала острый отек легких», —говорится в сообщении.

Также уточняется, что 3 ноября Марадона перенес операцию из-за субдуральной гематомы, 11 ноября его выписали из больницы.

Ранее адвокат Марадоны заявил , что футболист умер от сердечного приступа. Он перенес остановку сердца и был доставлен в больницу в тяжелом состоянии 25 ноября.

О смерти Марадоны стало известно 25 ноября. Информацию подтвердил его адвокат, а первыми о случившемся сообщили журналисты аргентинского Clarin.

В качестве футболиста Марадона известен своими выступлениями за «Барселону», «Наполи» и «Ньюэллс Олд Бойз». В составе сборной Аргентины он стал чемпионом мира в 1986 году. Считается одним из величайших игроков в истории футбола.