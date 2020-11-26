Тадич признан игроком недели в ЛЧ

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Полузащитник амстердамского «Аякса» Душан Тадич признан лучшим игроком четвёртого тура группового этапе Лиги чемпионов УЕФА.

В активе сербского хавбека две результативные передачи в матче с датским «Мидтьюлландом».

На звание лучшего игрока недели также претендовали полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш, форвард дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и защитник «Аталанты» Робин Гозенс.