«Сочувствую семье и всем, кто любил этого гения. Мой друг, мой кумир, мой номер 10, спасибо тебе за каждую секунду, проведённую вместе, как на матчах, так и просто за ужином. Наше общение всегда было особенным, и я буду хранить воспоминания о том, как наслаждался, играя вместе с тобой. Я восхищался тобой и твоим величием. Покойся с миром, мой кумир, я люблю тебя… Волшебник из волшебников! Вечный», — написал Роналдиньо в своём «твиттере».