Следствие установило причину смерти Диего Марадоны 

В Аргентине объявлен трехдневный траур. Страна скорбит по одному из лучших футболистов в истории Диего Марадоне. Он умер в среду, 25 ноября, на 61 году жизни.

Аргентинская прокуратура провела дознание, чтобы установить точную причину смерти легендарного футболиста. О предварительных результатах сообщает портал Infobae

Вскрытие показало, что тренер сборной Аргентины по футболу скончался от острой сердечной недостаточности. Она вызвала ставший летальным отек легких. Следователи также выяснили, что 23 ноября последний раз футболиста видел живым его племянник.

Ранее «Профиль» сообщал, что Марадона умер в доме в Буэнос-Айресе , где жил после выписки из больницы. Там ему недавно сделали операцию на голове.

Диего Армандо Марадона стал чемпионом мира в 1986 году. Его дважды признавали лучшим футболистом Южной Америки. Он один раз завоевал титул чемпиона Аргентины и дважды — чемпиона Италии. Согласно результатам голосования на официальном сайте ФИФА, Марадона — лучший футболист XX века.