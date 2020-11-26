Газизов покидает «Спартак»

Московский «Спартак» собирается расстаться с генеральным директором клуба Шамилем Газизовым во время зимней паузы в чемпионате России. Решение о будущем специалиста было принято после назначения Дмитрия Попова на пост спортивного директора «красно-белых», сообщает «РБ-Спорт».

По информации источника, к Попову уже сейчас перейдет большая часть полномочий Газизова, включая работу на трансферном рынке.

Напомним, Газизов перебрался в «Спартак» из «Уфы» летом текущего года. В качестве причины его предстоящего увольнения источник называет желание подруги президента «красно-белых» Леонида Федуна Заремы Салиховой назначить на эту должность другого человека.