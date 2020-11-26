В Москве за шпионаж судят украинского футболиста 

В Москве гособвинение просит 16 лет колонии строгого режима бывшему украинскому футболисту Василию Василенко, обвиняемому в шпионаже в пользу Украины. Об этом в четверг, 26 ноября, сообщило издание «Страна».

Мосгорсуд приступил к слушанию уголовного дела 20 ноября. Отмечается, что приговор футболисту будет объявлен 7 декабря.

Изначально Василенко был задержан в рамках дела о контрабанде секретного оборудования. Позже украинца обвинили в шпионаже в пользу Киева — мужчина пытался вывезти из страны военные комплектующие, разработанные во времена СССР.