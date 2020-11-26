Ритуальщик поплатился за скандальное фото с Марадоной 

Ранее в Сеть попала фотография, на которой сотрудник похоронного бюро, которое занималось подготовкой тела Марадоны к церемонии прощания, позирует с лежащим в гробу футболистом и при этом демонстрирует жест с поднятым вверх большим пальцем.

@Poggi

На прощании, которое началось в президентском дворце Каса Росада в Буэнос-Айресе в 6 утра по местному времени, гроб с телом Марадоны закрыт. Его открыли только для близких футболиста.

Похоронное бюро уже принесло извинения семье Марадоны.

Как сообщал «Рамблер», легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет в результате внезапной остановки сердца. Сегодня издание Todo Noticias сообщило, что предварительные результаты вскрытия тела футболиста показали, что тот страдал от хронической застойной сердечной недостаточности, которая привела к острому отеку легких.