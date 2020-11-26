Прощание с Марадоной продлили ещё на три часа 

Власти Аргентины приняли это решение после того, как в Буэнос-Айресе начались беспорядки после перекрытия дороги к месту прощания с известным футболистом.

Сама церемония проходит во дворце президента Аргентины. Первоначально она должна была продлиться до 16.00 (22:00 мск). Однако сотрудники полиции образовали кордон, чтобы не допустить прохождения людей, несмотря на то, что тысячи поклонников все ещё ждут свою очередь, чтобы проститься с легендой футбола.

Диего Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет. В связи с этим в стране был объявлен трёхдневный траур.