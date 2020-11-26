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Марадона попросил в завещании забальзамировать его тело

Газета.Ru
2 часа назад
Чемпион мира 1986 года Диего Марадона в завещании попросил забальзамировать его тело, сообщает TyC Sports. По информации телеканала, бывший футболист написал родственникам письмо, в котором попросил, чтобы его тело было сохранено в "течение многих лет". Отмечается, что в ближайшее время просьба будет доставлена членам семьи экс-спортсмена.
Раскрыты подробности завещания Марадоны
Фото: EPAEPA
Легендарный футболист умер 25 ноября от остановки сердца в возрасте 60 лет. Церемония прощания с аргентинцем проходит в Буэнос-Айресе в президентском дворце.
В качестве футболиста Марадона выступал за "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью" и "Ньюэллс Олд Бойз". Всего в клубной карьере он забил 363 мяча в 687 матчах.
В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований. Его мяч, забитый в ворота сборной Англии (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года, был признан лучшим голом в истории первенства. Будучи тренером, Марадона возглавлял сборную Аргентины, а также клубы "Аль-Васл", "Аль-Фуджайра", "Дорадос" и "Химнасия".
Ранее сообщалось, что власти Аргентины продлили прощание с Марадоной из-за беспорядков.
Футбол,Диего Марадона,
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