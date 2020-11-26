Раскрыты подробности завещания Марадоны

В качестве футболиста Марадона выступал за "Архентинос Хуниорс", "Бока Хуниорс", "Барселону", "Наполи", "Севилью" и "Ньюэллс Олд Бойз". Всего в клубной карьере он забил 363 мяча в 687 матчах.

В составе национальной команды Аргентины он принял участие в 91 матче, в которых забил 34 мяча. По итогам чемпионата мира 1986 года Марадона был признан лучшим игроком турнира. На следующем мундиале форвард стал серебряным призером соревнований. Его мяч, забитый в ворота сборной Англии (2:1) в четвертьфинале чемпионата мира 1986 года, был признан лучшим голом в истории первенства. Будучи тренером, Марадона возглавлял сборную Аргентины, а также клубы "Аль-Васл", "Аль-Фуджайра", "Дорадос" и "Химнасия".