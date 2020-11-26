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ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом»

Спорт-Экспресс
1 час назад
ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.
ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом»
Фото: ТАССТАСС
Голландская команда с 48-й минуты встречи играла в меньшинстве — с поля был удален за две желтые карточки нападающий Николай Йергенсен.
На 64-й минуте матча форвард Илья Шкурин забил гол в ворота «Фейеноорда», но мяч не был засчитан, так как футболист находился в офсайде по мнению арбитров.
Красно-синие с тремя очками занимают последнее, четвертое место в турнирной таблице группы K. «Фейеноорд» — пять баллов и вторая строчка.
Футбол,Илья Шкурин,ЦСКА,
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