ЦСКА сыграл вничью с «Фейеноордом»

ЦСКА на своем поле сыграл вничью с «Фейеноордом» (0:0) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

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Голландская команда с 48-й минуты встречи играла в меньшинстве — с поля был удален за две желтые карточки нападающий Николай Йергенсен.

На 64-й минуте матча форвард Илья Шкурин забил гол в ворота «Фейеноорда», но мяч не был засчитан, так как футболист находился в офсайде по мнению арбитров.