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Раскрыта необычная просьба Марадоны к семье 

Вероника Полынина 40 минут назад
Раскрыта необычная просьба Марадоны к семье
Фото: РИА Новости
Аргентинский футболист Диего Марадона попросил в завещании забальзамировать его тело. Об этом сообщает издание TyСsports.
Журналист Мартин Аревало рассказал, что футболист очень боялся смерти и несколько месяцев назад подписал обращение к семье, в котором попросил забальзамировать его тело, чтобы оно могло сохраниться в течение многих лет.
В ближайшее время просьба будет доставлена членам семьи спортсмена.
Прощание с Марадоной продлили ещё на три часа
Если желание Марадоны будет выполнено, его имя пополнит список исторических личностей Аргентины, чьи тела были забальзамированы. Это борец за независимость Аргентины Хосе де Сан Мартин, президент страны в 1946 — 1955 и в 1973 — 1974 годах Хуан Доминго Перон и его жена Эвита.
Как сообщал «Рамблер», легендарный аргентинский футболист и тренер Диего Марадона умер 25 ноября в возрасте 60 лет в результате внезапной остановки сердца. Предварительные результаты вскрытия тела футболиста показали, что тот страдал от хронической застойной сердечной недостаточности, которая привела к острому отеку легких.
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