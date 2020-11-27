В матче четвертого тура Лиги Европы московский ЦСКА сыграл вничью с роттердамским "Фейеноордом". Встреча завершилась со счетом 0:0. На 48-й минуте был удален игрок нидерландской команды Николай Йоргенсен, а в середине второго тайма арбитр не засчитал гол Ильи Шкурина. "Газета.Ru" рассказывает о ключевых моментах матча.

26 октября московский ЦСКА принимал нидерландский «Фейеноорд» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Армейцы перед поединком занимали четвертое место в группе, набрав в трех матчах два очка. «Фейеноорд» располагался на второй строчке, имея в активе четыре балла.

Красно-синие надеялись в этом поединке одержать первую победу в турнире и включиться в борьбу за выход в плей-офф. В случае поражения же ЦСКА серьезно усложнил бы себе жизнь во втором по значимости еврокубке.

«В этом сезоне мы гораздо лучше стали держать уровень игры на протяжении всего матча. Исключение — второй тайм первой встречи с «Фейеноордом» и большой промежуток матча с «Сочи». Нам надо продемонстрировать тот уровень игры, который был в первом тайме с нидерландцами. Задача — больше контролировать мяч», — делился планами на матч главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.

В стартовом составе он выпустил Игоря Акинфеева, Хердура Магнуссона, Георгия Щенникова, Игоря Дивеева, Арнора Сигурдссона, Бактиера Зайнутдинова, Константина Марадишвили, Ивана Облякова, Николу Влашича, Чидеру Эджуке и Федора Чалова.

За клуб из Роттердама с первых минут вышли Ник Марсман, Урош Спайич, Барт Ньивкооп, Маркос Сенеси, Марк Димерс, Лютсхарел Гертрейда, Оркун Кекчю, Стивен Бергхейс, Брайан Линссен, Йенс Тоорнстра и Николай Йоргенсен.

Первые минуты встречи прошли в равной борьбе — ЦСКА лишь немного больше владел мячом. Затем в составе армейцев пробил по воротам Зайнутдинов, но мяч после рикошета ушел на угловой. Еще через несколько минут Влашич опасно пробил, но не попал в створ. В следующей атаке он опять имел шанс открыть счет, но не сумел подстроиться под мяч.

К десятой минуте матча преимущество полностью перешло на сторону армейцев. Они создавали моменты, владели мячом и держали противника в напряжении. Роттердамцы же не могли закрепиться на чужой половине поля.

Впрочем, к середине тайма игра стала выравниваться, а «Фейеноорд» начал отодвигать игру от своей штрафной. Обе команды показывали хорошие скорости, и было ощущение, что опасность может возникнуть в любую секунду.

На 24-й минуте армейцы ошиблись в центре поля, Бергейс перехватил мяч и пробил по воротам, но Акинфеев легко перевел мяч на угловой. А первый по-настоящему голевой эпизод у ворот ЦСКА случился на 35-й минуте: Бергейс прострелил во вратарскую, но Йоргенсен не смог внести мяч в пустые ворота.

Через пять минут уже Чалов пробил в ближний верхний угол, но голкипер «Фейеноорда» справился с выстрелом. В компенсированное время Ньивкооп пробил метров с шести по воротам, но удар получился точно по центру — Акинфеев справился. А в следующей атаке Эджуке вышел один на один, но в последний момент Сенеси сумел выбить мяч.

Стало понятно, что игра идет до одного гола. Но отдать кому-то предпочтение по первому тайму было нельзя.

На 48-й минуте встречи произошло ключевое событие матча — нападающий Николай Йоргенсен получил вторую желтую карточку. Роттердамцы остались в меньшинстве, и армейцы сразу перехватили инициативу.

Чалов готовился расстреливать ворота метров с десяти, но защитник в последний момент выбил мяч у него из-под ног. На 60-й минуте Магнуссон пробил головой из пределов вратарской, но удар получился в руки голкиперу. Через несколько минут Эджуке прострелил в штрафную, но пас не нашел адресата.

Создавалось впечатление, что армейцы в ближайшее время дожмут соперника, — и на 64-й минуте Илья Шкурин действительно забил, но судья зафиксировал офсайд у игрока. ЦСКА постоянно наседал, а вот роттердамцы даже не думали об атаке и, очевидно, были согласны на ничью. Даже переходя на чужую половину поля, гости старались как можно дольше удержать мяч, а не искать шансы у ворот Акинфеева

На 73-й минуте Чалов пробил внешней стороной стопы в дальний угол, но не попал в створ. В следующей атаке удар нанес Ахметов — вратарь справился.

Время истекало, а голевых моментов становилось все меньше. ЦСКА явно начинал спешить. Показательный эпизод произошел за десять минут до конца матча, когда Гончаренко совместно со своим подопечным подавали мяч игроку роттердамцев, чтобы он быстрее разыграл аут.

В конце поединка армейцы уже просто пытались доставить мяч в штрафную при помощи навесов, но эти попытки не увенчались успехом. Встреча завершилась со счетом 0:0.

ЦСКА остается на последнем месте в группе, набрав три очка. Лидирует в группе загребское «Динамо» (8), «Фейеноорд» располагается на втором месте (5), а австрийский «Вольфсберг» замыкает тройку (4).