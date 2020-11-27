«Рома» гарантировала себе выход в плей-офф Лиги Европы 

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Итальянская «Рома» обыграла румынский ЧФР в матче четвёртого тура группового этапа футбольной Лиги Европы.

Встреча прошла в Клуже и завершилась в пользу гостей — 2:0.

На 49-й минуте игры игрок ЧФР Габриэл Дебелюх отметился автоголом, а на 67-й в составе римского коллектива с пенальти отличился Жордан Верету.

«Рома» возглавляет турнирную таблицу группы A, набрав 10 очков, которые позволили ей досрочно выйти в плей-офф Лиги Европы. ЧФР с четырьмя очками в активе находится на третьей строчке.