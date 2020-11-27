ПСВ переиграл ПАОК в матче Лиги Европы 

Голландский ПСВ на своем поле одержал волевую победу над греческим ПАОКом в матче четвертого тура группового этапа футбольной Лиги Европы , отыграв отставание в два мяча.

Встреча группы Е, прошедшая в четверг в Эйндховене, завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Гости повели 2:0 к 13-й минуте после голов Фернандо Варелы (4) и Христоса Цолиса (13), но хозяева сумели вырвать победу благодаря точным ударам Коди Гакпо (20), Нони Мадуэке (51) и Дониелла Малена (53).

В другом матче группы испанская "Гранада" обыграла кипрскую "Омонию" со счетом 2:1. У победителей отличились колумбиец Луис Суарес (8) и Альберто Соро (73), у гостей мяч забил Эрнест Асанте (60). "Гранада" (10 очков) лидирует в таблице квартета, ПСВ (6) идет на втором месте, ПАОК (5) занимает третью строчку, а "Омония" (1) — четвертую.

В матче группы А итальянская "Рома" победила в гостях румынский ЧФР из Клужа со счетом 2:0. У победителей отличился Жордан Верету с пенальти (67), а еще один мяч срезал в свои ворота Габриэл Дебелюх (49). Обыграв оба раза ЧФР, "Рома" (10 очков) обеспечила себе выход в 1/16 финала Лиги Европы. Второе место в группе занимает швейцарский "Янг Бойз" (7), третье — ЧФР (4), а последнее — софийский ЦСКА (1).

В рамках группы С леверкузенский "Байер" разгромил дома израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы со счетом 4:1. У победителей отличились Патрик Шик (29), Леон Бэйли (48), Керем Демирбай (76) и Лукас Аларио (80), у гостей мяч забил Итамар Швиро (58).

В другом матче квартета пражская "Славия" обыграла в гостях французскую "Ниццу" со счетом 3:1 благодаря голам Ондржея Лингры (15), Питера Олайинки (64) и Абдаллы Сима (75). "Славия" и "Байер" (по 9 очков) занимают 1-е и 2-е места в таблице квартета, "Ницца" и "Хапоэль" (по 3) — 3-4-ю строчки.