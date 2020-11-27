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Россия продолжает падение в рейтинге УЕФА. После очередного провала в Европе мы можем потерять и 7-е место 

Sport24 56 минут назад
Российские клубы дружно продолжили то, что показывали в еврокубках до перерыва на сборные. Снова ни одной победы. И если ничья «Локомотива» в Мадриде против «Атлетико» — достойный результат, поражение «Зенита» в Риме от «Лацио» — закономерный, то «Краснодар» и ЦСКА откровенно подвели. «Быки» ничего не смогли сделать дома с «Севильей», упустив в концовке даже ничью, а армейцы на своем поле не смогли забить «Фейенорду», играя почти тайм в большинстве.
В итоге на всех российские клубы набрали всего 2 очка. Или 0,33 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. Напомним, что все набранные очки командами в еврокубках делятся на количество команд, которые в этих еврокубках стартовали.
Пока Россия занимает седьмое место. И если перед началом сезона еще были шансы догнать идущую шестой Португалию и вернуть себе третью команду в Лиге чемпионов, то теперь Россия рискует скатиться еще ниже.
В следующем году в зачет уже не будет идти самый успешный за последнее время сезон-2015/16, в котором «Зенит» одержал пять побед на групповом этапе Лиги чемпионов и вышел в плей-офф. А именно он держал Россию на плаву все это время.
В общем, по итогам очередного игрового дня отставание от Португалии составляет 1,567 по итогам сезона и 6,477 за пять лет. Отыграть этот гандикап даже за несколько лет не получится. Поэтому забываем о Португалии до лучших времен и начинаем следить за теми, кто ниже нас. Пока что ниже.
Клубы из Голландии провели эту неделю ударно. «Аякс» вынес «Мидтьюллан» в Лиге чемпионов, «Фейенорд» добыл ничью в Москве, АЗ разошелся миром с «Реалом Сосьедад», а ПСВ выиграл у ПАОК. В итоге голландцы поднялись сразу на две строчки в таблице коэффициентов. И приблизились к России на расстояние 2,082 балла.
И если все голландские клубы выйдут в плей-офф еврокубков, а россиян в этом плей-офф не будет, то у нас есть все шансы потерять и седьмую строчку. Глобальной катастрофы из-за этого не получится — что седьмое место, что восьмое дает одинаковое количество путевок в Европу.
sport24
Но повод напрячься все-таки есть. Падение еще на несколько строчек оставит для России две команды в Лиге чемпионов. Но обе они будут играть в квалификации.
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