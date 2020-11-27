Оздоев высказался о резких словах Черчесова 

«Станислав Саламович имеет полное право говорить об игроках сборной то, считает необходимым. Он делает это и в личных беседах, и отвечая на вопросы журналистов. Если футболист по каким-то причинам не показывает максимума, то должен не обижаться, а покопаться в себе», — заявил Черчесов.