Оздоев высказался о резких словах Черчесова 

Полузащитник сборной и «Зенита» Магомед Оздоев прокомментировал резкие высказывания главного тренера национальной команды Станислава Черчесова, передает «Спорт-Экспресс».
В недавнем интервью специалист резко высказался о молодых футболистах команды, в том числе раскритиковал нападающего ЦСКА Федора Чалова и братьев Алексея и Антона Миранчуков. Примечательно, что в скором времени армейский клуб также выступил с критикой в адрес Черчесова.
«Станислав Саламович имеет полное право говорить об игроках сборной то, считает необходимым. Он делает это и в личных беседах, и отвечая на вопросы журналистов. Если футболист по каким-то причинам не показывает максимума, то должен не обижаться, а покопаться в себе», — заявил Черчесов.
Ранее сообщалось, что фанаты ЦСКА скандировали оскорбительные кричалки в адрес Черчесова.