Обнародован перечень наследства Марадоны 

Аргентинское издание Clarin выпустило статью, в которой рассказало, что оставил после себя в наследство легендарный нападающий Диего Марадона, скончавшийся 25 ноября в результате сердечного приступа в возрасте 60 лет.

У Марадоны официально есть пятеро детей: дочери Дальма Нерея, Джаннина Динора и Яна, а также сыновья Диего-младший и Диегито Фернандо. Кроме того, имеются и несколько непризнанных наследников, которые пытаются доказать его отцовство в суде.

Точная сумма наследства бывшего футболиста неизвестна, но сайт Celebrity Net Worth, специализирующийся на финансах знаменитостей, пишет о примерно 500 миллионах долларов. Другие же источники называют более скромную сумму — около 100 миллионов евро. Также в его собственность входят несколько домов и квартир в Буэнос-Айресе и в его пригородах.

Помимо прочего, Диего владел парком элитных автомобилей, в который входили Rolls Royce Ghost и BMW i8 стоимостью около 140 тысяч евро, а также грузовик-амфибия Hunta Overcomer, подаренный ему в Белоруссии, когда он занимал пост почетного президента брестского «Динамо». Там же в Белоруссии Марадоне подарили бриллиантовое кольцо за 300 тысяч евро.

У аргентинской легенды также было подписано несколько крупных контрактов. Кроме того, что он возглавлял клуб «Химнасия и Эсгрима» из Ла-Платы, он сотрудничал с Puma и производителями компьютерных игр Konami и EA Sports.

Вдобавок Марадона имел инвестиции на Кубе (включая гостиницу) и предприятия в Венесуэле и Италии. А В Китае его именем названы несколько футбольных школ.

Напомним, что в ноябре 2019 года Марадона заявил, что не собирается оставлять никакого наследства и планирует все заработанное пожертвовать на благотворительность.