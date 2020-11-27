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Глушаков не верит в чемпионство «Спартака» 

Газета.Ru 1 час назад
Глушаков не верит в чемпионство «Спартака»
Фото: РИА Новости
Полузащитник подмосковных «Химок» Денис Глушаков признался, что не верит в чемпионство московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ), передает Sport24.
Глушаков выступал в столичном клубе до 2019 года и вместе со «Спартаком» стал чемпионом России в сезоне-2016/17, когда командой руководил Массимо Каррера. Прошлым летом игрок перешел в «Ахмат», который покинул по истечении срока контракта.

«По самоотдаче чемпионский состав «Спартака» 2017 года не сравнится с нынешним. Плюс мы были опытнее. Та команда должна была еще играть в таком составе и выигрывать чемпионство минимум года три. Я не вижу такой самоотдачи у нынешнего «Спартака», — заявил футболист.

Ранее сообщалось, что названа сумма компенсации Газизову в случае его увольнения из «Спартака».
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