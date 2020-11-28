Департамент по правам человека министерства юстиции и прав человека Аргентины подал в пятницу заявление в суд Буэнос-Айреса о возбуждении уголовного дела против мэра столицы Аргентины Орасио Родригеса Ларреты и вице-мэра Диего Сантильи за жесткие меры, которые полиция применяла против фанатов во время прощания с легендарным футболистом Диего Марадоной , говорится в сообщении департамента.

Ранее сообщалось, что полиция применила слезоточивый газ и водомёты для разгона толпы, пытавшейся попасть в президентский дворец, где проходило прощание с Марадоной, который скончался в среду.

"Департамент по правам человека страны подал уголовный иск в суд Буэнос-Айреса против главы правительства Орасио Родригеса Ларреты и Диего Сантильи, ответственного за министерство юстиции и безопасности, в связи с репрессивными мерами, совершенными полицией этого города во время прощания с Диего Марадоной", — говорится в сообщении.

В иске содержится просьба о проведении расследования в отношении высшего руководства правительства города в связи с запугиванием населения, злоупотреблением полномочиями и оставлением в опасности из-за насильственных действий со стороны сотрудников полиции.

К иску были приложены фотографии, которые "не позволяют предполагать, что злоупотребления со стороны полиции были отдельными отклонениями" некоторых сотрудников. Предполагается, что систематичность действий свидетельствует о неком вышестоящем приказе.

Ранее министр внутренних дел Аргентины Вадо де Педро возложил на власти Буэнос-Айреса ответственность за столкновения между полицией и поклонниками Диего Марадоны.

Чемпион мира по футболу 1986 года в составе сборной Аргентины Марадона скончался в среду в возрасте 60 лет.