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Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов заявил, что подмосковный клуб хочет сохранить у себя Резиуана Мирзова, который принадлежит «Спартаку» и выступает за команду Игоря Черевченко на правах аренды.

По словам Ульянова, в «Химках» намерены провести переговоры с красно-белыми.

Мирзов — это супер, просто находка. Конечно, мы хотим оставить его в команде полноценно. От такого футболиста никто не откажется, поэтому, естественно, мы будем вести работу. Остальное — вопрос переговоров», — приводит слова Ульянова «Чемпионат»