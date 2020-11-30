«Ювентус» может обменять Дибалу на Икарди 

«Ювентус» и «Пари Сен-Жермен» могут совершить обмен нападающими.

Согласно информации Calcio Mercato, руководство туринцев все еще не смогла договориться о продлении контракта с Пауло Дибалой. В случае неудачных переговоров, «бьянконери» постараются избавиться от 27-летнего аргентинца ближайшим летом.

Отмечается, что итальянская команда обсуждает с «ПСЖ» вариант с обменом игрока на Мауро Икарди, не являющимся футболистом основного состава парижан.

Дибала выступает за «Ювентус» с июле 2015 года. В общей сложности он провел за команду 237 матчей, отличившись 96 голами и 38 ассистами. Его контракт истекает в конце июня 2022-го.

Портал Transfermarkt оценивает форварда в 80 миллионов евро.