В «Зените» рассказали о травме Дзюбы 

Все новости на карте

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба пройдет медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 16-го тура РПЛ с «Арсеналом» (0:0).

Дзюба попросил замену в конце игры, прошедшей сегодня в Туле. Уходя с поля, капитан петербургской команды держался за пах.

«В матче с «Арсеналом» Артем Дзюба получил небольшое мышечное повреждение. Надеемся, характер травмы несерьезный. В ближайшее время он пройдет медобследование, по итогам которого будет принято решение о его участии в следующем матче», — сообщили в пресс-службе «Зенита» корреспонденту Sport24 Владимиру Колосу.

«Зенит» ближайший матч проведет в Лиге чемпионов против «Брюгге». Игра пройдет в Бельгии 2 декабря.