«Что касается болельщиков ЦСКА, то я спокойно к этому отнесся. У них тоже есть свои взгляды на вещи. Если бы реакции не было, для меня это было бы более болезненно. Я не знаю, насколько РФС может на это повлиять, но я буду просить, чтобы никаких санкций УЕФА на болельщиков и клуб из-за этого не накладывал», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».