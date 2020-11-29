Главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что попросит УЕФА не наказывать ЦСКА за оскорбительные выкрики армейских фанатов в его адрес. Фанаты ЦСКА оскорбляли Черчесова во время домашнего матча Лиги Европы против «Фейеноорда», в числе прочего называя усатой свиньей. Недовольство болельщиков ЦСКА вызвала критика Черчесова в адрес нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова в прямом эфире.
«Что касается болельщиков ЦСКА, то я спокойно к этому отнесся. У них тоже есть свои взгляды на вещи. Если бы реакции не было, для меня это было бы более болезненно. Я не знаю, насколько РФС может на это повлиять, но я буду просить, чтобы никаких санкций УЕФА на болельщиков и клуб из-за этого не накладывал», — сказал Черчесов в эфире телеканала «Россия 24».