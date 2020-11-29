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Черчесов заступился за оскорбивших его фанатов

Майк Габриелян
1 час назад
Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов заявил, что попросит РФС не наказывать фанатов за оскорбительное скандирование на стадионе «Усатая свинья». Наставник ответил своим критикам и недругам в эфире канала «Вести 24».
Черчесов заступился за оскорбивших его фанатов
Фото: ТАССТАСС
Черчесов заявил, что слово «физрук» (таким прозвищем его наградили недоброжелатели) не является для него оскорбительным.
«Это хорошая профессия. Я вообще не вижу никаких проблем», - сказал он.
Тренер также попросил не наказывать армейских болельщиков, которые эмоционально отреагировали на его высказывания. В частности, во время матча Лиги УЕФА они выкрикивали «Усатая свинья».
«Честно говоря, я спокойно отнесся к этому. У них тоже есть взгляды. Если бы реакции не было, вот это было бы болезненно. По поводу болельщиков: я буду просить РФС, чтобы никаких санкций на болельщиков и клуб ЦСКА не накладывали», - сказал Черчесов.
Он также отметил, что сам стал инициатором острой дискуссии со спортивными журналистами и комментаторами на канале «Матч ТВ». После того эфира его обвинили в угрозах и неподобающем поведении. По данным СМИ, Черчесов во время рекламной паузы якобы сказал журналисту Денису Казанскому: «Могу и в лицо (в оригинале было использовано нецензурное слово) дать».
«Я сам туда напросился, потому что хотел живой эфир. Я сам попросил, чтобы был Губерниев, потому что у него были вопросы. Чтобы наша беседа выглядела не сфабрикованной, а живой, эмоциональной. Я и рассчитывал на то, что будет эмоциональный разговор и что-нибудь мы вскроем», - отметил Черчесов.
Ранее «Рамблер» сообщал, что фанаты российского клуба ЦСКА оскорбили Черчесова на стадионе, скандируя в его адрес провокационные кричалки.
Футбол,Денис Казанский,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,ЦСКА,РФС,
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