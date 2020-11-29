Черчесов заступился за оскорбивших его фанатов

«Это хорошая профессия. Я вообще не вижу никаких проблем», - сказал он.
«Честно говоря, я спокойно отнесся к этому. У них тоже есть взгляды. Если бы реакции не было, вот это было бы болезненно. По поводу болельщиков: я буду просить РФС, чтобы никаких санкций на болельщиков и клуб ЦСКА не накладывали», - сказал Черчесов.
«Я сам туда напросился, потому что хотел живой эфир. Я сам попросил, чтобы был Губерниев, потому что у него были вопросы. Чтобы наша беседа выглядела не сфабрикованной, а живой, эмоциональной. Я и рассчитывал на то, что будет эмоциональный разговор и что-нибудь мы вскроем», - отметил Черчесов.