Черчесов заступился за оскорбивших его фанатов

Черчесов заявил, что слово «физрук» (таким прозвищем его наградили недоброжелатели) не является для него оскорбительным.

Тренер также попросил не наказывать армейских болельщиков, которые эмоционально отреагировали на его высказывания. В частности, во время матча Лиги УЕФА они выкрикивали «Усатая свинья».