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Анамария Продан, агент полузащитника бухарестского клуба «Стяуа» Денниса Мана, отреагировала на новость об интересе «Ростова» к своему клиенту.

«Надеюсь, что «Ростов» действительно интересуется! Россия — это топ для каждого. Но пока это неправда. То, что клуб не хочет отпускать Денниса меньше чем за €10 млн — это правда», — цитирует Продан Sport24

В текущем сезоне Ман сыграл 12 матчей за «Стяуа», забил 12 мячей и отдал семь результативных передач.