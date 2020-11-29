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22 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
ЦСКА
1
—
1
Сочи
Ротор
0
—
0
Урал
Рубин
0
—
2
Ростов
22 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Эйбар
0
—
0
Хетафе
Кадис
0
—
1
Реал Сосьедад
Гранада
1
—
3
Вальядолид
22 ноября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Фрайбург
1
—
3
Майнц
Кёльн
1
—
2
Унион
22 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Фулхэм
2
—
3
Эвертон
Шеффилд Юнайтед
0
—
1
Вест Хэм Юнайтед
Лидс Юнайтед
0
—
0
Арсенал
23 ноября
Российская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Уфа
1
—
2
Химки
23 ноября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
4
—
0
Бетис
23 ноября
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Бёрнли
1
—
0
Кристал Пэлас
Вулверхэмптон
1
—
1
Саутгемптон
27 ноября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Вальядолид
1
—
1
Леванте
27 ноября
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Вольфсбург
5
—
3
Вердер
27 ноября
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Кристал Пэлас
0
—
2
Ньюкасл Юнайтед
28 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Арсенал
0
—
0
Зенит
Химки
1
—
0
Краснодар
Ахмат
0
—
0
Локомотив М
28 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Эльче
1
—
1
Кадис
Валенсия
0
—
1
Атлетико М
Уэска
0
—
1
Севилья
28 ноября
Бундеслига
3 из 6
Все матчи
Унион
3
—
3
Айнтрахт Ф
Аугсбург
1
—
1
Фрайбург
Штутгарт
1
—
3
Бавария
28 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Брайтон энд Хоув Альбион
1
—
1
Ливерпуль
Манчестер Сити
5
—
0
Бёрнли
Эвертон
0
—
1
Лидс Юнайтед
29 ноября
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Урал
1
—
0
Сочи
Уфа
4
—
0
Тамбов
Рубин
1
—
0
ЦСКА
29 ноября
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Барселона
4
—
0
Осасуна
Хетафе
1
—
1
Атлетик Б
Реал Сосьедад
23:00
Вильярреал
29 ноября
Бундеслига
2 из 2
Все матчи
Байер
0
—
0
Герта
Майнц
1
—
1
Хоффенхайм
29 ноября
Английская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Саутгемптон
2
—
3
Манчестер Юнайтед
Челси
0
—
0
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
0
—
0
Вулверхэмптон
30 ноября
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Бетис
23:00
Эйбар
30 ноября
Английская Премьер-лига
2 из 2
Все матчи
Лестер Сити
20:30
Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
23:00
Астон Вилла
4 декабря
Испанская Примера
1 из 1
Все матчи
Атлетик Б
23:00
Сельта
4 декабря
Бундеслига
1 из 1
Все матчи
Герта
22:30
Унион
4 декабря
Английская Премьер-лига
1 из 1
Все матчи
Астон Вилла
23:00
Ньюкасл Юнайтед
5 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Локомотив М
14:00
Рубин
Спартак М
16:30
Тамбов
Зенит
19:00
Урал
5 декабря
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Леванте
16:00
Хетафе
Севилья
18:15
Реал Мадрид
Атлетико М
20:30
Вальядолид
5 декабря
Бундеслига
3 из 5
Все матчи
Фрайбург
17:30
Боруссия М
Арминия
17:30
Майнц
Айнтрахт Ф
17:30
Боруссия Д
5 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 4
Все матчи
Бёрнли
15:30
Эвертон
Манчестер Сити
18:00
Фулхэм
Вест Хэм Юнайтед
20:30
Манчестер Юнайтед
6 декабря
Российская Премьер-лига
3 из 3
Все матчи
Ростов
14:00
Уфа
Динамо М
16:30
Арсенал
ЦСКА
19:00
Химки
6 декабря
Испанская Примера
3 из 4
Все матчи
Гранада
16:00
Уэска
Осасуна
18:15
Бетис
Вильярреал
20:30
Эльче
6 декабря
Бундеслига
2 из 2
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Вердер
17:30
Штутгарт
Шальке-04
20:00
Байер
6 декабря
Английская Премьер-лига
3 из 4
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Вест Бромвич Альбион
15:00
Кристал Пэлас
Шеффилд Юнайтед
17:15
Лестер Сити
Тоттенхэм Хотспур
19:30
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«Было ощущение, что мы их грохнем». Как ЦСКА впервые обыграл «Спартак»
Sport24
5 часов назад