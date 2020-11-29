Раскрыты подробности обыска в доме врача Марадоны

Прокуратура, расследующая смерть Диего Марадоны, сегодня обыскала дом и клинику врача Леопольдо Луке, лечившего футболиста.

Обыски прошли рано утром. Поводом стала требование Далмы, Джанинны и Ханы — трех дочерей Марадоны. Они попросили следствие и суд проверить, какие лекарства прописывал Луке пациенту.

Издание Clarin сообщает , что в обысках приняли участие 60 полицейских. Они искали историю болезни Марадоны, которую вел Луке, а также смартфоны врача, где могла сохраниться переписка.

Сам Луке будет вызван для дачи показаний в ближайшее время.

Аргентинские СМИ также пишут, что за неделю до выписки из больницы Марадону осмотрел психиатр. Он рекомендовал постоянное наблюдение со стороны медиков, специализирующихся на пациентах с проблемами употребления психотропных веществ.

Высказывается мнение, что футболиста могли лишить необходимой помощи. В таком случае могут завести дело о непреднамеренном убийстве и оставлении человека в опасности.

Диего Марадона скончался в среду, 25 ноября. Ему было 60 лет Вскрытие показало, что он умер в результате «острого отека легких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности». Медэксперты обнаружили у него дилатационную кардиомиопатию. Это патология, которая приводит к увеличению камер сердца.