Главный тренер сборной России Станислав Черчесов в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба в марте вернется в национальную команду в качестве капитана. Напомним, что Дзюба не был вызван на ноябрьские матчи сборной России в Лиге наций из-за скандала с его интимным видео, которое активно распространилось в интернете.

— Если Дзюба будет здоров и останется на приличном уровне, он вернется в сборную в качестве капитана?

— В марте он вернется в сборную в качестве капитана. Когда эта ситуация случилась, мы уже были на базе. Говорю абсолютно откровенно, но мне самому, наверное, было некомфортно и еще ему звонить. Я попросил Безуглова: «Позвони ему, пожалуйста, узнай, как у него состояние». Определенные решения приняли, потому что он, наверное, в какой-то прострации был. Мы ему позвонили, от моего имени приветы передали, сказали, чтобы он успокоился. История не самая приятная, но мы это знаем. Попросили, чтобы он спокойно готовился к вечернему матчу и после игры оставался дома, закрыл эту ситуацию. Мы пару дней назад с ним общались, причем не по телефону, а по скайпу, чтобы видеть друг друга. Мы все решили сразу, решение было выдержано, а то читаешь про себя то одно, то другое.

— Писали, что вы чуть ли не предали Дзюбу, отреклись от него.

— Как это предали, если мы сразу же с ним пошли на контакт? Когда он вечером забивал гол «Краснодару», ему, наверное, было уже легче. Он не был в прострации, знал нашу реакцию, и спокойно готовился к игре. Естественно, пару дней назад мы уже разговаривали, и разговор мы передавать не будем. Но как он сам сказал, по-отечески я его немного пригладил. Поэтому ответ у меня четкий: в марте здоровый, готовый Дзюба у нас на поле будет капитаном команды.