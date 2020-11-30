Тренер «Рубина» рассказал о травмированных игроках

Казанский "Рубин" обыграл московский ЦСКА в матче 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча проходила на стадионе "Ак Барс Арена" в Казани завершилась со счетом 1:0. В составе "Рубина" единственный мяч забил сербский нападающий Джордже Деспотович. После игры главный тренер "Рубина" Леонид Слуцкий рассказал о травмированных игроках казанской команды, передает Sports.ru.

По словам тренера, у Деспотовича была травма, и тренерский штаб "Рубина" очень рисковал, выпуская его в матче с ЦСКА. Слуцкий отмечает, что сербский нападающий провел всего одну тренировку в общей группе и он был не готов играть на таком тяжелом поле.

"Надеюсь, сможем подготовить его на игру с "Локомотивом". Кварацхелия в Грузии и мы ждем возможности его вернуть. Ин Бом со Старфельтом уже вернулись, хотя примерно в одно время все трое сдали положительные тесты на коронавирус", — добавил он.

РПЛ. 16-й тур "Рубин" (Казань) — ЦСКА (Москва) — 1:0Гол: 1:0 — Деспотович, 58. "Газета.Ru" вела онлайн-трансляцию поединка. Ранее "Рубин" обыграл ЦСКА в матче РПЛ.